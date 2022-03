RC Strasbourg : Stéphan perd un titulaire pour le Stade de Reims

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le RC Strasbourg se déplace ce dimanche sur la pelouse du Stade de Reims, à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1. Deux jours avant cette rencontre, Julien Stéphan était présent en conférence de presse.

L'entraîneur du RCSA a notamment fait le point sur les forces en présence, annonçant le forfait d'Adrien Thomasson, touché à une cuisse. "Adrien Thomasson est out pour ce week-end. On va tout faire pour qu’il soit apte pour Monaco. Cela fait partie des aléas d’une saison. On ne s’est jamais cachés derrière ça." Titulaire indiscutable aux yeux de Julien Stéphan, Adrien Thomasson a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 26 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison.

