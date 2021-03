RC Strasbourg : Thierry Laurey retarde un come-back attendu face au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

S'il avait laissé entendre que le match Stade Rennais – RC Strasbourg de dimanche (15h) pouvait être l'occasion de relancer Matz Sels, victime d'une rupture du tendon d'Achille l'été dernier, Thierry Laurey est revenu sur le discours tenu une semaine plus tôt.

« Il y a un gardien numéro 1 qui doit revenir à sa place d'origine mais qui est aujourd'hui dans une phase de finalisation de reprise. On est dans la dernière ligne droite. Après, pour être honnête avec vous, on a un gardien qui joue actuellement et fait son boulot de la meilleure des façons. Je dois tenir compte de ça aussi », a expliqué le technicien.

Kawashima sera bien titulaire à Rennes

Au Roazhon Park, il est plus que probable qu'Eiji Kawashima débute même si Matz Sels postule à une place dans le groupe : « Si je suis juste, c'est difficile de sortir un gardien performant et qui a la confiance de ses coéquipiers. Cela ne veut pas dire que je ne le sortirais pas à un moment mais pour l'instant c'est lui qui a la main ».

Au quotidien, Thierry Laurey reconnaît beaucoup discuter avec son numéro 1 et son intérimaire nippon : « Je leur ai déjà parlé et ils sont d'accords avec moi. J'ai aussi parlé à l'entraîneur des gardiens, qui a son avis. Cela se fera en toute transparence... »