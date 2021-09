RC Strasbourg : un adjoint de Stéphan mis à l'honneur au niveau mondial

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Mercredi soir, le choc Inter Milan-Real Madrid s'est décidé dans les dernières secondes. Tous les deux entrés en jeu quelques minutes plus tôt, Eduardo Camavinga et Rodrygo ont fait la différence, le Français remisant en une touche pour le Brésilien, qui a crucifié les Nerazzurri. Interrogé après match sur cette passe décisive qui fait suite à un but le week-end dernier, l'ancien prodige a évoqué ses entraînements avec Mathieu Le Scornet désormais adjoint de Julien Stéphan au RC Strasbourg.

« Avant de rentrer, Carlo Ancelotti m’a dit qu’il y avait beaucoup d’espaces, d’être « box to box » comme mon jeu, et qu’il fallait faire la différence. On a eu du mal dans le match, on n’a pas eu beaucoup d’occasions, mais tant qu’il y a 0-0, il y a de l’espoir. Dès qu’on a eu cette opportunité, on l’a saisie. (Sur sa réussite au Real) Le secret, c’est le travail ! On m’a déjà dit que j’avais une bonne étoile, mais c’est le travail quotidien qui paye ! C’était des enchaînements que j’avais appris à Rennes, avec Mathieu Le Scornet. Il me disait souvent de faire la passe et de courir dans la profondeur pour amener le danger. C’est ce que j’ai bien fait avec Fede(rico Valverde), il m’a bien servi et j’ai pu servir Rodrygo. » En espérant que le travail de Le Scornet porte autant ses fruits du côté de la Meinau !