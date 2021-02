RC Strasbourg : un cadre de Laurey montre déjà les muscles à Metz

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Thierry Laurey en dira plus sur le derby contre le FC Metz lors de sa conférence de presse (14h15) mais le coach du RC Strasbourg peut déjà compter sur un Alexander Djiku en grande forme. Titulaire et ayant disputé l’intégralité des rencontres du mois de janvier, l’international ghanéen a été nommé joueur du mois par le site Direct Racing. Le défenseur du RC Strasbourg succède à Mohamed Simakan, élu joueur du mois en décembre, et prépare pour le mieux le derby de dimanche contre le FC Metz (15h).