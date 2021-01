RC Strasbourg : une autre question taraude Simakan sur son avenir

Rarement un joueur du RC Strasbourg aura autant focalisé les projecteurs sur lui en L1. Au coeur d’innombrables rumeurs depuis le début du mercato hivernal, Mohamed Simakan pourrait quitter le club alsacien pour l’AC Milan contre une somme supérieure à 15 millions d’euros.

Les négociations sont en cours. En parallèle, le défenseur de 20 ans suscite l’intérêt de la Guinée. Bien que passé par l’équipe de France en U20, le natif de Marseille est également éligible avec le pays de ses parents et suivi depuis plus d’un an par le Syli National. Quel pays choisira-t-il de représenter à l’avenir ?

« Franchement, à voir, c’est une question très difficile à répondre aujourd’hui parce qu’on sait qu’il y a d’un côté la France et d’un côté la Guinée. Ce sont deux choix différents, mais deux choix qui sont très très bons et que je dois quand même aborder à un moment. Mais pour l’instant je suis plus concentré sur mon club pour essayer de continuer ma progression tranquillement, a expliqué le Strasbourgeois dans Le Bal des Productions. Ma grand-mère et beaucoup de gens de ma famille vivent là-bas donc on va dire que j’ai un très bon lien avec la Guinée. C’est pour ça que ce pays je le considère énormément, ce sont deux pays très importants pour moi et j’espère y retourner bientôt. En tant que joueur ? (Sourire) On va dire que pour l’instant, on attend encore. »