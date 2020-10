RC Strasbourg : une stat inquiétante mais des motifs d'espoir pour Laurey

Cet après-midi à Brest, le RC Strasbourg n'aura pas le droit à l'erreur. Avec 3 petits points en 7 journées et une 18e place au classement, les Alsaciens patinent dangereusement. D'ailleurs, Opta a sorti la statistique qui fait peur : « Strasbourg a perdu 6 de ses 7 matches en Ligue 1 et n’en a remporté qu’un seul. Le Racing égale le pire total de son histoire à ce stade dans l’élite. C’était en 2000/21 quand il avait terminé 18e et lanterne rouge en fin d’exercice. »

Les recrues ont eu un impact immédiat

Mais L'Equipe du jour a tout de même trouvé plusieurs motifs d'espoirs pour les supporters alsaciens : « Quelques individualités peuvent permettre d’envisager un avenir plus souriant. Outre la confirmation du talent de Mohamed Simakan, toujours aussi saignant en dépit de son faux départ cet été, l’autre bonne nouvelle vient des débuts prometteurs des recrues, Jean-Eudes Aholou devant la défense et Habib Diallo, buteur pour sa première contre l’OL. »

« Mais ce vent de fraîcheur ne suffira pas à relever le RCSA : c’est bien tout le collectif qui est appelé à répondre. Laurey a loué ces derniers jours l’état d’esprit de son groupe, qui n’a pas abdiqué. « Il n’y a pas de tricheurs », a lâché le milieu Dimitri Liénard, absent cet après-midi (adducteurs). »