RC Strasbourg : victime d'un coup fourré de l'AS Monaco, Laurey a trouvé la parade

C'est un Thierry Laurey toujours très pince-sans-rire qui s'est présenté en conférence de presse hier avant le match contre Monaco. Contraint de quitter son banc dès la 36e minute de jeu dimanche à Lille (1-1), l'entraîneur a été évidemment été interrogé sur son état de santé. « Je vais très bien, on ne va pas faire la conférence là-dessus, a-t-il répondu. J’ai eu un petit problème d’une heure mais cette heure est tombée pendant le match. Mais dès la fin de la partie, ça allait très bien. »

"On va respecter notre engagement"

Plus problématique, en revanche, est l'absence de Jean-Eudes Aholou pour le choc de ce soir face à l'équipe en forme de ce début d'année. Une absence qui ne doit rien à une éventuelle blessure ou suspension. Simplement, le milieu de terrain est prêté par l'ASM et une clause dans son contrat l'empêche d'affronter son employeur.

« On va respecter notre engagement, a prévenu Laurey. On a de très bonnes relations avec Monaco mais pas au point de les laisser gagner. » Selon L'Équipe, Laurey pourrait faire remonter Alexander Djiku au milieu pour pallier cette absence. Pour rappel, les Alsaciens n'ont plus gagné à la Meinau depuis le 17 janvier et la réception de Saint-Etienne (1-0).