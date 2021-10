Résultat Ligue 1 : Montpellier HSC 1-1 RC Strasbourg (terminé)

Zapping But! Football Club

Le match entre Montpellier et Strasbourg cet après-midi à la Mosson a été tout sauf nul, même s'il s'est terminé de cette façon (1-1). Les deux formations ont fait preuve d'un engagement total et se sont procurés de belles occasions, notamment en seconde période, mais elles ne sont pas parvenues à en transformer plus d'une chacune.

Les Héraultais ont ouvert le score à la 12e minute par Mollet d'une belle demi-volée sous la barre, les Alsaciens ont égalisé par Gameiro d'une jolie frappe aussi à la 28e. Ce nul ne fait les affaires ni des uns ni des autres. Le Racing est 9e avec 11 points après 9 journées, le MHSC 12e à une longueur.