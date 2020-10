Stade Brestois - RC Strasbourg (0-3) : pour Laurey, le RCSA a retrouvé "un bon état d'esprit"

Le RC Strasbourg a réagi. En difficulté depuis la reprise de la Ligue 1 (18e au classement), les Alsaciens ont fait preuve d'une force de caractère pour aller s'imposer largement sur la pelouse du Stade Brestois (0-3). Un résultat qui lance définitivement la saison des protégés de Thierry Laurey. En conférence de presse, le coach du RCSA a évoqué la prestation sérieuse de ses ouailles : "Sur l’ensemble du match on est resté solide, on a su concrétiser. Beaucoup de solidité, il y a eu moins d’erreurs, beaucoup moins de sanctions."

Dans la suite de son propos, Thierry Laurey a insisté sur l'état d'esprit de son effectif : "On a été efficace en première période que ce soit défensivement ou offensivement. Aujourd’hui ils ont été rigoureux, ils ont fait un effort au niveau de l’état d’esprit à avoir et ont rendu une copie presque « propre ». Je suis satisfait de cet état d’esprit."

🎙 Thierry #Laurey « Sur l’ensemble du match on est resté solide, on a su concrétiser. Beaucoup de solidité, il y a eu moins d’erreurs, beaucoup moins de sanctions.»#SB29RCSA (0-3) pic.twitter.com/VfNEuRGaRt — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) October 25, 2020

Pour Ajorque, le RC Strasbourg était dans l'urgence

Après son entraîneur, Ludovic Ajorque s'est enorgueilli de ce bon résultat à l'extérieur : "On était dans l’urgence de prendre des points et ce soir on vient de mettre 3 buts donc on est content de ce résultat. Sur le deuxième but la réussite est revenue. On va bien travailler cette semaine pour le match contre Reims. On a tous eu cet état d’esprit de se battre."

Avant de se projeter vers la suite : "Maintenant il faut continuer à avancer et sortir de cette zone-là. Il faudra continuer à faire de bonnes prestations comme aujourd’hui pour remonter au classement." Lors de la prochaine journée, les Strasbourgeois se déplaceront sur la pelouse du Stade de Reims, 19e au classement, qui a battu facilement Montpellier (0-4), à la Mosson, ce dimanche.