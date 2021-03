Strasbourg : double bonne nouvelle pour Laurey

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Sur une série de quatre matchs sans défaite en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), Strasbourg se déplace ce dimanche sur la pelouse du Stade Rennais, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l'entraîneur alsacien, Thierry Laurey, retrouvera son double pivot.

Sissoko et Aholou de retour

Strasbourg Credit Photo - Icon Sport

En effet, les deux milieux axiaux du RCSA, Ibrahima Sissoko, de retour de suspension, et Jean-Eudes Aholou, non qualifié lors de la victoire face à l'AS Monaco (1-0), seront bien présents ce dimanche et devraient tous deux retrouver une place de titulaire. Victime d'une lésion de l’adducteur lors du dernier match, le défenseur central Alexander Djiku sera lui absent.