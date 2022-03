RC Strasbourg : Stéphan justifie le match nul de son équipe

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

Strasbourg a manqué l’occasion de se rapprocher du podium, lors du match nul contre Reims à l’occasion de la 27eme journée de Ligue 1. Cette contre-performance n’est pas non plus catastrophique pour les hommes de Stéphan.

En conférence de presse d’après-match, Julien Stéphan est revenu sur le match : « C'était un match assez fermé. On a ouvert le score sur un coup de pied arrêté, on savait que ces phases statiques allaient être déterminantes. Malheureusement, sur le seul tir cadré de Reims, on se fait égaliser. C'est une déception sur le timing de l'égalisation, car on a bien contrôlé la partie, sans avoir été brillant. »

Strasbourg devra rebondir lors de la prochaine journée et la réception de Monaco.

🎙 Julien #Stéphan « C’était un match assez fermé. Ils sont revenus au score sur un coup de pied arrêté. C’est forcément une déception au vu du timing de l’égalisation. Malgré ça, on a réussi à contrôler la partie. »#SDRRCSA (1-1) pic.twitter.com/BH21LFx4qX — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 6, 2022