Real Madrid - Mercato : Cristiano Ronaldo a failli tout plaquer, rebondissement pour son avenir !

Après quatre mois horribles du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo espérait se refaire la cerise au Qatar avec la Coupe du monde. Raté. Buteur sur pénalty contre le Ghana (3-2) lors du premier match, l'attaquant déçoit tellement qu'il a glissé sur le banc contre la Suisse (6-1) hier en 8es de finale. Un crime de lèse-majesté qui se justifie aussi par les insultes proférées à l'encontre de son sélectionneur au moment de son remplacement contre la Corée du Sud (1-2). Leader incontesté de la Selecçao par le passé, CR7 est désormais plus une contrariété qu'autre chose.

Ce qui a incité son ancien coéquipier Gary Neville à inviter le quintuple Ballon d'Or à une remise en question : "Je pense qu'il doit écouter la vérité sur le fait que la fin est un peu débraillée. La pétulance, le piétinement, la bouderie, ça doit s'arrêter parce que ça ne reflète pas du tout ce qu'il est. Son héritage à long terme est défini, il est l'un des grands joueurs de tous les temps. Mais à court terme, il doit faire beaucoup mieux car l'entraîneur de la Juventus a-t-il tort ? L'entraîneur de Manchester United a-t-il tort ? Et maintenant, l'entraîneur du Portugal a-t-il tort ? Il y en a trois qui ont fait la même chose avec lui..."

Par ailleurs, Pedro Sepulveda assure que CR7 rejettera l'offre de 200m € d’Al-Nassr parce qu’il ne cherche pas d'argent : il veut le projet idéal pour continuer à jouer au plus haut niveau, sa priorité reste donc un club avec des conditions pour se battre en Ligue des champions. Jouer en Asie n'est pas une option. Problème : le journaliste portugais assure qu’aucun club de cette envergure ne compte le relancer au mercato. De con côté, Record affirme que CR7 aurait eu envie de quitter la sélection portugaise lorsqu'il a appris qu'il débuterait sur le banc contre la Suisse (6-1). La raison l'a finalement emporté.

"The teams that fight to win the Champions League DO NOT want Cristiano Ronaldo..." 😳@pedromsepulveda says Ronaldo might find his search for a new club 'difficult'pic.twitter.com/fzhvTzjMwn