Al-Nassr : Cristiano Ronaldo a failli recréer un duo iconique du Real Madrid

A 34 ans, Marcelo a décidé de revenir aux sources avec un retour dans son club formateur de Fluminense. Le latéral gauche a quitté le Real Madrid à la fin de son contrat l'été dernier, non sans avoir été mis en avant au moment de brandir la Champions League dans le ciel de Saint-Denis en mai, alors qu'il n'a pas pris part à la finale contre Liverpool. Durant l'été, il s'est engagé avec l'Olympiakos mais, très rapidement, il a voulu quitter la Grèce, où rien n'allait, que ce soit au niveau sportif ou personnel. Mais on apprend que revenir au pays n'était pas sa première option.

Le journaliste de CNN Bruno Andrade a expliqué hier, au moment de sa présentation à Fluminense, que Marcelo a été tout proche de s'engager avec al-Nassr, où joue désormais son grand ami Cristiano Ronaldo. Les deux hommes ont joué ensemble au Real Madrid entre 2009 à 2018, arpentant pendant longtemps le couloir gauche, et une forte amitié s'est créée. CR7 aurait adoré retrouver le Brésilien en Arabie Saoudite mais al-Nassr ne pouvait le recruter avant juin car il devait libérer une place pour un étranger dans son effectif avant de le recruter. Pas disposé à attendre encore quatre mois en Grèce ou sans jouer, Marcelo a donc mis les voiles sur Rio.

