Al-Ittihad : blessure sérieuse pour Benzema, un premier verdict est tombé !

La nuit dernière, Al-Ittihad a réalisé une bonne opération en en s’imposant face à Al Khaleej (4-2) à l’occasion de la 15e journée de Saudi Pro League. Un résultat qui repositionne les hommes de Marcelo Gallardo au pied du podium. Mais cette victoire a été entachée de la blessure de Karim Benzema.

Son année pourrait être terminée

Et l’état de santé de l'ancien joueur du Real Madrid inquiète. Buteur sur penalty, le Français a cédé sa place quelques minutes plus tard, touché au muscle pelvien. Et selon AS il devrait être absent au minimum deux à trois semaines. Et risque même d'être privé de la Coupe du monde des clubs.

