ASSE, Stade Rennais : Zouma et Mendy embarqués dans une polémique monstrueuse à Chelsea

Kurt Zouma est un guerrier sur le terrain autant qu’il est un nounours dans la vie. Voir son nom être relié à LA polémique du moment sur la planète foot relève donc de la surprise. Que les amoureux de l’ancien stoppeur de l’ASSE se rassurent : l’intéressé n’y est finalement pas pour grand-chose. Le coupable est déjà identifié : Eden Hazard.

L’ailier du Real Madrid en effet dans le collimateur depuis qu’il a rigolé avec ses anciens coéquipiers de Chelsea après la demi-finale retour de Ligue des champions mercredi à Stamford Bridge (2-0). Et ces derniers se nomment donc Zouma... et Edouard Mendy. Hazard n’a pourtant pas connu l’ancien gardien du Stade Rennais puisque ce dernier est arrivé chez les Blues l’été dernier quand il était déjà un joueur du Real Madrid. Emmanuel Petit est écœuré.

« Mais qu’est-ce qu’il fait le gars ? »

« Quand je l’ai vu à l’issue du match en train de rigoler, je me suis mis à la place de ses équipiers, et même à la place de ses adversaires, souffle le champion du monde sur RMC Sport. Si j’avais été joueur de Chelsea, le voir rire comme ça en sachant qu’il était à une marche de la finale, je me serais dit : mais qu’est-ce qu’il fait le gars ? Il ne voit pas que toutes les caméras sont focalisées sur les joueurs? Il faut faire attention à tout aujourd’hui, mais lui s’en fichait. C’est un manque de respect pour ses partenaires, pour ses adversaires, son club, mais aussi pour lui-même. »