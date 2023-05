Bellingham presque au Real Madrid, Messi se rapproche du FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Marca : Bellingham, affaire conclue

Le quotidien sportif le plus lu d'Espagne confirme son information d'hier après-midi et assure que Jude Bellingham sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Les journalistes d'El Chiringuito sont cependant moins catégoriques et prétendent que l'Anglais a bien envie de venir mais qu'il n'y a pas d'accord salarial ou encore que Dortmund n'a pas abandonné tout espoir de le conserver.

AS : le meilleur Madrid pour la finale

Samedi, le Real Madrid disputera la finale de la Coupe du Roi à Séville face à l'Osasuna Pampelune. Selon toute vraisemblance, Carlo Ancelotti devrait pouvoir aligner son meilleur, moins Luka Modric. David Alaba et Karim Benzema, absents à Saint-Sébastien mardi, devraient être titulaires