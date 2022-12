Benzema de retour au Real Madrid, le FC Barcelone fonce sur Kanté

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Marca : un Real Madrid aux deux visages En plus de féliciter le Maroc pour son historique qualification pour les demi-finales du Mondial, Marca s'inquiète de la friabilité défensive du Real Madrid alors que la deuxième partie de saison reprendra juste après la fin du tournoi qatari. Car si l'attaque merengue a brillé d'août à novembre, la défense, elle, s'est montré plutôt friable. 📰 Portada @marca de hoy



⭐️ "La estrella del Mundial"



📻 #COPEMundial pic.twitter.com/ARlUUbkb1P — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 10, 2022

Podcast Men's Up Life

AS : Benzema revient

Blessé au genou en septembre puis à la cuisse, Karim Benzema n'a que très peu joué lors de la première partie de saison. Et il a en plus dû faire une croix sur la Coupe du monde. Mais le Ballon d'Or 2022 a repris l'entraînement avec le Real Madrid après de courtes vacances et AS espère qu'il retrouvera son niveau de la saison passée.

Sport : le Barça avant pour Kanté

Désireux de recruter une sentinelle pour pallier le départ prochain de Sergio Busquets, le FC Barcelone possède de nombreuses pistes (Jorginho, Neves, Zubimendi...) mais c'est celle de Ngolo Kanté qu'il explore selon Sport. Le Français, qui a manqué le Qatar pour blessure, sera en fin de contrat à Chelsea en juin.

El Mundo Deportivo : Xavi a fait son choix pour le remplaçant de Busquets

Si Sport assure que c'est Ngolo Kanté qui est privilégié pour remplacer Busquets, El Mundo Deportivo prétend que Xavi ferait de Martin Zubimendi (Real Sociedad, 23 ans) sa priorité plutôt qu'un Ruben Neves (Wolverhampton, 25 ans), que Jorge Mendes essaye de placer.

Pour résumer Si les médias sportifs espagnols parlent beaucoup des qualifications du Maroc et de la France pour les demi-finales de la Coupe du monde, ils n'oublient pas le Real Madrid et le FC Barcelone. Chez les Merengue, Karim Benzema a repris l'entraînement.

Raphaël Nouet

Rédacteur