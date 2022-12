Benzema et la VAR font gagner le Real Madrid, le FC Barcelone prépare le derby et pense toujours à Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Marca : Alexia Putellas pour une année 2023 dorée Petite surprise pour le quotidien pro-Real Madrid : c'est une joueuse du FC Barcelone qui s'affiche en Une du dernier numéro de l'année. Actuellement blessée, la meneuse blaugrana Alexia Putellas a accordé une interview à Marca dans laquelle elle a fait part de ses ambitions pour 2023. La victoire du Real Madrid est reléguée dans un coin ! 📰 Portada @marca de hoy



⭐️ "Por un dorado 2023"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/fXCn0DUlUf — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 30, 2022

Podcast Men's Up Life

AS : Benzema trace la route

Du classique pour AS, qui affiche la joie de Karim Benzema et de ses partenaires après la victoire du Real Madrid à Valladolid (2-0) hier. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner (premier but à la 83e sur pénalty) et qui doit beaucoup à la VAR, l'arbitre ayant sanctionné une main pas intentionnelle d'un joueur de La Pucela. Grâce à ces trois points, les Merengue repassent devant le Barça en attendant le derby catalan de cet après-midi.

📰 Ya está aquí la #portadaAS del sábado, 31 de diciembre

🇫🇷 Benzema señala el camino pic.twitter.com/634QsKZJmU — Diario AS (@diarioas) December 30, 2022

Sport : chaud derby !

Toujours bouillant, le derby entre le FC Barcelone et l'Espanyol a pris quelques degrés en plus après l'appel salvateur qui permettra à Robert Lewandowski de repousser ses trois matches de suspension suite à son expulsion à Pampelune avant la trêve. Une décision que les Péricos ont évidemment mal pris. Leurs dirigeants ne seront pas au Camp Nou en guise de protestation.

El Mundo Deportivo : une double Une, dont une avec Lionel Messi !

EMD a décidé de clore l'année 2022 avec deux Unes. Sur la première, il y est évidemment question du derby catalan de cet après-midi mais aussi du décès du roi Pelé. Sur l'autre apparaît le visage souriant de Lionel Messi, portant le maillot de l'Argentine. Preuve que tous ceux qui soutiennent le FC Barcelone ont bien du mal à couper le cordon avec le septuple Ballon d'Or...

DERBI CON LEWI



LEO MESSI



LA DOBLE PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO pic.twitter.com/JhZJGVs9WI — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) December 31, 2022

Pour résumer Comme toujours, le Real Madrid et le FC Barcelone font la Une des grands quotidiens sportifs espagnols. Les Merengue pour leur victoire polémique à Valladolid (2-0) hier, les Blaugrana avant leur derby face à l'Espanyol qui verra Robert Lewandowski finalement jouer.

Raphaël Nouet

Rédacteur