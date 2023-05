Benzema permet au Real Madrid de mener à la pause mais il s'est blessé

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Absent de la feuille de match ce soir car blessé, Vinicius Jr assiste au match du Real Madrid contre le Rayo Vallecano depuis les tribunes. Mais il est omniprésent. Avant le coup d'envoi, les supporters ont déployé une immense banderole pour le soutenir après l'épisode raciste qu'il a vécu à Valence (0-1) dimanche. Ses partenaires, eux, sont rentrés sur le terrain avec son numéro (le 20) dans le dos. Enfin, le Bernabeu lui a offert une standing ovation à la 20e minute.

Un but contesté par le Rayo

Et pour ce qui est de la première mi-temps ? Pas grand-chose à signaler. Le Real Madrid s'est procuré plusieurs grosses occasions et c'est Karim Benzema qui a concrétisé sa domination à la 31e minute. Le Français a joué un une-deux avec Federico Valverde, a dribblé le gardien du Rayo et marqué dans le but vide. Lui qui se plaignait des adducteurs avant s'est plaint encore plus après cette réalisation. Une réalisation contestée par les banlieusards car, à l'origine de cette action victorieuse, il y a eu un coup franc rapidement joué, alors que le ballon n'était pas arrêté.

Les joueurs du Real Madrid ont rendu hommage à Vinicius Jr, absent sur blessure contre le Rayo Vallecano



Benzema a marqué le premier but du match > https://t.co/cmy3dJO2wp pic.twitter.com/ARJ6FPOKOE — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 24, 2023

Pour résumer Le Real Madrid mène 1-0 à la pause contre le Rayo Vallecano dans un match comptant pour la 36e journée de Liga. Karim Benzema a marqué mais il semble souffrir. Le match a été marqué par le soutien des supporters et des joueurs merengue à Vinicius Jr, victime de racisme dimanche à Valence.

