Benzema permet au Real Madrid de mener face à l'Atlético

Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Heureux, Carlo Ancelotti, qui peut compter sur un duo de feu depuis le début de la saison, celui composé de Vinicius Jr et Karim Benzema. Si le Français est au très haut niveau depuis longtemps, son coéquipier brésilien a franchi un cap et il est beaucoup plus décisif. La somme de ces talents est dévastatrice, comme a pu s'en rendre compte l'Atlético ce soir.

A la 16e minute, Vinicius Jr a débordé sur l'aile droite et adressé un centre parfait pour Benzema à l'entrée de la surface de réparation. L'ancien Lyonnais a réussi une superbe volée du droit qui a trompé Jan Oblak. Avec ce but, le Real Madrid compte huit points d'avance sur Séville (qui a un match de plus à jouer), 13 sur l'Atlético et 18 sur le Barça ! Autant dire que la Liga serait joué à même pas mi-parcours !