Real Madrid, FC Barcelone : bonne nouvelle pour Benzema, le Barça tient déjà sa première recrue estivale

Sport / Mundo Deportivo :

Les quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo reviennent sur la belle victoire ce dimanche du FC Barcelone face à Cadiz (2-0) et se projettent sur le 16e de finale retour de la Ligue Europa face à Manchester United.

📰 | #Portadas



🎉 ¡Sigue la fiesta! Euforia en Manchester y una salvación estelarhttps://t.co/LHqVN87cab — Diario SPORT (@sport) February 20, 2023

Cadena Ser :

De son côté, la radio catalane Cadena Ser nous apprend que le Barça aurait déjà un accord avec le défenseur central de l'Athletic Bilbao, Iñigo Martinez, pour une arrivée libre l'été prochain.

Le Barça a déjà un accord avec Iñigo Martinez. @QueThiJugues — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) February 19, 2023

Marca :

Du côté de la presse madrilène et de Marca, on s'attarde sur le 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, qui se jouera ce mardi (21h).

AS :

AS, qui a eu un entretien avec Rodrygo à quelques heures de ce choc, annonce que Karim Benzema, laissé au repos contre Osasuna (2-0), devrait faire son retour comme titulaire face aux Reds.