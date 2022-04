Champions League : à la pause, un Benzema stratosphérique fait planer le Real Madrid, Villarreal surprend le Bayern

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Incroyable Karim Benzema ! Déjà auteur d'un triplé retentissant face au PSG (3-1) en 8es de finale retour, le buteur du Real Madrid a encore frappé un grand coup ce soir sur la pelouse de Chelsea. En deux coups de tête en trois minutes (21e, 24e), l'un venu de la gauche, l'autre venu de la droite, les deux superbes, le Français a donné un bel avantage aux Merengue. Ses 35e et 36e buts de la saison. Peu avant la pause, Kai Havertz (40e), sur un autre joli coup de tête, permet à Chelsea d'y croire encore au moment de retourner aux vestiaires.

Dans l'autre match, le Villarreal d'Unai Emery surprend le Bayern Munich grâce à un but de Danjuma (9e) au terme d'une magnifique action collective. Le Sous-Marin Jaune a frappé une deuxième fois par Francis Coquelin avant la pause mais le but a été annulé par la VAR pour une position de hors-jeu du Français.

36 goals for the season already ✨



Karim Benzema is a special, special striker 🤍 pic.twitter.com/ZglRUJNF3R