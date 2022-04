Champions League : City et Liverpool filent en demies, le programme complet

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Après l'exceptionnel suspense de mardi soir, la Champions League a fait dans la logique ce soir. Et aux qualifications espagnoles de la veille a succédé celles des Anglais ce mercredi. Vainqueur 3-1 à Lisbonne la semaine dernière, Liverpool a de nouveau maîtrisé le Benfica à Anfield (3-3), même s'il s'est relâché à 3-1. Comme à l'aller, Konaté a ouvert le score d'un coup de tête sur corner à la 21e, Gonçalo a égalisé à la 32e d'une belle frappe de vingt mètres après être parti à la limite du hors-jeu et Firmino a inscrit un doublé aux 56e et 65e. Ensuite, Liverpool a baissé le pied et laissé son adversaire revenir : Yaremchuk (73e) et Darwin (82e) ont permis au Benfica d'égaliser. Le LFC, vainqueur de l'épreuve à six reprises, dont la dernière en 2019, affrontera Villarreal en demies. Match aller à Anfield le 26 ou 27 avril, retour à la Ceramica le 3 ou 4 mai.

Au Metropolitano, la lutte a été âtre, comme attendu, entre l'Atlético Madrid et Manchester City (0-0). Malgré leur zéro tir cadré de l'aller et un déficit d'un but à remonter, les Colchoneros ne se sont pas découverts d'un fil. Et comme les hommes de Pep Guardiola n'avaient pas franchement besoin de se ruer à l'attaque, cela s'est conclu, malgré une énorme poussé colchonera dans le dernier quart d'heure, par un 0-0 qui fait l'affaire des Citizens. Ils accueilleront le Real Madrid le 26 ou 27 avril et iront au Bernabeu le 3 ou 4 mai, pour une revanche du 8e de finale de 2019-20 qui avait tourné à l'avantage des Anglais (deux fois 2-1).

Champions League battles are 𝙘𝙝𝙖𝙤𝙩𝙞𝙘 ⚔️ pic.twitter.com/qOlMz9bjAb — GOAL (@goal) April 13, 2022

Pour résumer Après la soirée des Espagnols mardi (qualifications du Real Madrid et de Villarreal), mercredi a été celle des Anglais puisque Liverpool et Manchester City sont passés sans trembler en demi-finales. Les Citizens et les Merengue s'affronteront fin avril.

Raphaël Nouet

Rédacteur