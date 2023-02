Champions League : le Real Madrid et le Napoli ont un pied en quarts de finale

Quel fabuleux spectacle nous ont offert Liverpool et le Real Madrid ce soir ! Désireux de se venger après la finale perdue contre les Merengue en mai, les Reds ont attaqué pied au plancher, portés par un Anfield en fusion. Ils ont ouvert le score d'entrée de jeu par Nunez, Salah a doublé la mise au quart d'heure sur une énorme erreur de Courtois. Mais le Real n'a pas paniqué. Au contraire, il a repris petit à petit ses esprits et a marqué deux fois par Vinicius Jr avant la pause puis trois après le repos. Grâce à sa victoire 5-2, il peut déjà se considérer qualifié avant même le match retour.

Idem pour le Napoli, victorieux en patron à Francfort (2-0) grâce à des buts d'Osimhen et Di Lorenzo. Du côté des Allemands, Randal Kolo Muani a été expulsé peu avant l'heure de jeu, alors que le score était de 1-0. Avec ce succès, le SSCN, facile leader de la Serie A avec quinze points d'avance, peut lui aussi se considérer comme en quarts de finale.

