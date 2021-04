Champions League : Real Madrid - Chelsea, les compos (Zidane opte pour une défense à 5)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

A priori, il n'y a pas match entre le Real Madrid et Chelsea. D'un côté, un géant mondial, treize Champions League au compteur, de l'autre un parvenu, une seule C1 dans la vitrine. Seulement voilà, les Blues n'ont perdu aucune de leurs trois confrontations continentales avec les Merengue (victoire en finale de la Coupe des Coupes 71 sur deux matches et en Supercoupe d'Europe 97). Et Thomas Tuchel ne s'est jamais incliné non plus face au club espagnol, aussi bien avec le Borussia Dortmund qu'avec le PSG.

En outre, Chelsea cartonne depuis l'arrivée de l'Allemand sur son banc fin janvier. Les Madrilènes, eux, viennent de lâcher pris dans la course au titre en Liga et ils n'ont jamais été transcendants cette saison. Clairement, donc, cette affiche est plus équilibrée qu'elle n'y parait. Voici les compositions des deux équipes.

Real : Courtois - Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo - Kroos, Casemiro, Rodric - Vinicius, Benzema.

Chelsea : Mendy - Christensen, Silva, Rudiger, Azpilicueta - Kanté, Jorginho - Chilwell, Mount, Werner - Pulisic.