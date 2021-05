Chelsea - Real Madrid (2-0) : éliminé de la C1, Zidane voit la sortie se rapprocher

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Ce soir, le Real Madrid n’a pas fait le poids face à Chelsea. Les Blues ont dominé les Merengue de la première à la dernière minute et sans un grand Thibault Courtois ou la maladresse de Kai Havertz, Timo Werner et compagnie, cette demi-finale retour aurait pu rendre son verdict bien avant la 85e minute qui a vu les locaux inscrire le deuxième but. D’ailleurs, dès le match aller, l’issue de la double confrontation aurait pu être réglé. Que le Real ait été dominé par Chelsea, c’est une habitude puisque les Londoniens ont remporté la Coupe des Coupes 71 à ses dépens (1-1 ; 2-1) ainsi que la Supercoupe d’Europe 98 (1-0). En revanche, que Zinédine Zidane ait été dominé par Thomas Tuchel, ça a de quoi surprendre.

L'inconnue Mbappé

Pourtant, l’entraîneur allemand n’a jamais perdu face à son homologue français. Il avait décroché deux matches nuls 2-2 avec le Borussia Dortmund en phase de poules puis un succès 3-0 avec le PSG suivi d’un nouveau 2-2, toujours en poules. Mais là, vu l’enjeu, vu qu’il s’agissait d’une confrontation à élimination directe, on se disait que ZZ allait inverser la tendance. Mais non. A l’aller comme au retour, il a été incapable de trouver des solutions pour déstabiliser l’ancien coach parisien.

Forcément, après une telle déception, la question de l’avenir de Zinédine Zidane va revenir sur la table. Cela fait plusieurs semaines que le journaliste Fred Hermel, plutôt au courant de ce qui se passe au sein du Real Madrid, annonce que le champion du monde 98 ne continuera pas. Lui ne le veut pas, pas plus que plusieurs dirigeants proches de Florentino Pérez. Seulement, le président madrilène sait que ZZ est fondamental pour attirer Kylian Mbappé cet été. Prendra-t-il le risque de froisser son objectif numéro un en renvoyant son entraîneur ? Le patron de la Maison Blanche n’a pas fini d’avoir des maux de crâne !