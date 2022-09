Derby de feu pour le Real Madrid, le FC Barcelone sous le charme de Lewandowski

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Marca : du bruit au football Après la polémique issue des propos de Koke, qui a menacé de représailles Vinicius Jr si celui-ci dansait après un but, le derby entre l'Atlético Madrid et le Real, ce soir au Metropolitano, promet beaucoup. Marca espère y voir beaucoup de football et moins de menaces. Pour les Merengue, il s'agira du deuxième gros test de la saison en Liga, après la victoire sur le Betis Séville (2-1). Portada de MARCA. @marca vamos a todas @BaloncestoESP a p la victoria pic.twitter.com/sgQgttZ8ib — #MARÍA 𓃵 👑🫶🌹🇪🇦 (@mariavsl5) September 17, 2022

AS : le derby du futur

L'autre quotidien sportif madrilène affiche Joao Felix et Vinicius Jr sur sa Une en rappelant que les deux leaders offensifs n'ont que 22 ans. Ce qui lui permet d'annoncer un derby du futur, qui est également celui du présent puisque le Portugais et le Brésilien sont les joueurs les plus décisifs de leur formation depuis le début de la saison.

Sport : Lewandowski l'ouvre-boîte

On se déplace vers la Catalogne, où le FC Barcelone a facilement dominé Elche (3-0) hier après-midi. Robert Lewandowski a inscrit un nouveau doublé, ce qui lui vaut ce surnom "d'ouvre-boîte". Le Polonais est désormais totalement acclimaté à sa nouvelle équipe et tient le rôle tant espéré de détonateur au sein d'une formation blaugrana retrouvant son lustre des années passées.

El Mundo Deportivo : leader Lewandowski

Même constat pour EMD mais pouvait-il en être autrement ? S'ils sont nombreux à briller au sein de l'équipe blaugrana, de Marc André ter Stegen à Ousmane Dembélé en passant par Jules Koundé, Pedri ou Frenkie De Jong, Robert Lewandowski attire les projecteurs par sa propension à être toujours là au même endroit. Un doute escortait le Polonais sur sa capacité à réussir en dehors de la Bundesliga. Il est déjà levé...

LÍDER LEWANDOWSKI



PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO pic.twitter.com/fZ0t3ntoph — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) September 18, 2022

Pour résumer Ce dimanche soir, le Real Madrid va passer son deuxième gros test de la saison en Liga sur la pelouse de son voisin, l'Atlético. Le FC Barcelone lui est passé devant hier en battant Elche (3-0) grâce à deux nouveaux buts de Robert Lewandowski.

Raphaël Nouet

Rédacteur