Equipe de France : Mbappé, Benzema, Messi, CR7, Lewandowski... Deschamps a tranché pour le Ballon d'Or !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

En marge du rassemblement des Bleus ce lundi, Didier Deschamps a été interrogé sur le Ballon d'Or. Et selon lui, Karim Benzema mérite la récompense cette année. « Karim est un candidat très sérieux pour le gagner et c'est tout le mal que je lui souhaite par rapport à tout ce qu'il a réalisé avec le Real Madrid et avec nous », a-t-il soutenu. Une preuve de plus qu'entre « D.D » et « K.B », les querelles du passé sont aujourd'hui complètement oubliées...

Deschamps sur le Ballon d’Or : « Karim est un candidat très sérieux pour le gagner et c'est tout le mal que je lui souhaite par rapport à tout ce qu'il a réalisé avec le Real Madrid et avec nous. »



(conf. de presse) pic.twitter.com/vH4QPhVgw9 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 8, 2021