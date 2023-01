Equipe de France, Real Madrid : Zidane va recaler deux sélections de renom en plus du Brésil !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Toujours au chômage après 18 mois à attendre que le poste se libère en équipe de France, Zinédine Zidane est reparti pour une longue période d'attente chez les Bleus avec la prolongation jusqu'en juin 2026 de Didier Deschamps.

Le Portugal va se retourner vers... Roberto Martinez

Comme révélé par L'Equipe hier soir, trois Fédérations étrangères ont approché l'ancien coach du Real Madrid pour le convaincre de venir. On connait désormais l'identité des trois pays qui draguaient « ZZ ». Si le Brésil était un secret de polichinelle, on apprend que le Portugal et les Etats-Unis ont aussi tenté leur chance. Tous s'apprêtant à être poliment éconduit par le Ballon d'Or 1998, lequel ne souhaite pas prendre la tête d'une sélection dont il ne parle pas la langue et ne souhaitant pas un trop grand déracinement.

Si le Brésil et les USA cherchent toujours, le Portugal a sans doute trouvé son nouveau sélectionneur. The Athletic assure en effet que Roberto Martinez, l'ancien coach de la Belgique, devrait prendre la suite de Fernando Santos dans les prochains jours. Un accord verbal aurait été conclu avec l'Espagnol de 49 ans.