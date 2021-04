FC Barcelone, PSG, Real Madrid : chassé-croisé Messi - Neymar, le crime Benzema

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

MUNDO DEPORTIVO : « Offensive du PSG pour Messi »

Mundo Deportivo revient en longueur sur l’offre qu’aurait formulée le PSG pour faire signer Lionel Messi au mercato : un contrat 2+1 avec un salaire mirobolant à la clé. Le nul poussif du Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea est aussi évoqué (1-1).

SPORT : « Les clés de l’opération Neymar »

SPORT assure que le FC Barcelone est toujours en lice pour rapatrier Neymar au mercato. Le journal catalan donne les quatre clés de ce dossier épineux. Le Brésilien retarde sa prolongation au PSG dans l’attente d’un appel du Barça; l’arrivée de Joan Laporta facilite les négociations avec le PSG; le FC Barcelone sait que son retour est maintenant ou jamais. Enfin, Laporta a besoin de Neymar pour convaincre Lionel Messi de rester.

MARCA : « Un nul pour continuer de rêver »

Marca préfère rester positif et voit le verre d’eau à moitié plein après la prestation fade du Real Madrid contre Chelsea (1-1). « Le passage en finale se décidera à Londres la semaine prochaine », écrit le quotidien madrilène. « Le crime avec Benzema doit s'arrêter », font aussi observer nos confrères.

AS : « Benzema est l’espérance »

AS met en avant le show de Karim Benzema face aux Blues avec un but égalisateur d’anthologie. « Nous sommes toujours vivants », résume Zinédine Zidane. Par ailleurs, on apprend qu’Aleksander Ceferin a déjeuné avec Joan Laporta et Gerard Piqué. Le défenseur du FC Barcelone est intéressé par les droits de la Ligue des champions.