FC Barcelone – Real Madrid (1-3) : chat noir de Messi, Zidane règle son avenir et la polémique Ramos

Il y a encore 24 heures, Zinédine Zidane était un coach du Real Madrid menacé de renvoi sous peine de contre-performance lors du Clasico et face à Monchengladbach. Désormais, avec cette victoire prestigieuse sur la pelouse du Camp Nou, l'entraîneur madrilène semble avoir retrouvé son crédit.

Il faut dire que Zidane a fait honneur à sa réputation ce samedi soir. Au Camp Nou, l'entraîneur madrilène fait tout simplement figure de chat noir pour Lionel Messi est sa bande. Zidane n'a en effet jamais connu la défaite dans l'autre des Catalans depuis qu'il est sur le banc madrilène !

Le Real Madrid n’a jamais perdu au Camp Nou depuis que Zinédine Zidane est l’entraîneur des Merengue (6 matchs). 💪 pic.twitter.com/hdFJgz055L — Actu Foot (@ActuFoot_) October 24, 2020

Zidane préfère souligner la performance de ses joueurs

Mais Zidane a pris soin de ne pas fanfaronner malgré ce résultat très positif pour lui. Après la rencontre, le coach du Real Madrid a pris de la distance face aux critiques « justes ou injustes ». Pour lui, la question de son avenir ne compte pas. « Je peux seulement dire que je suis fier de l'équipe, du bon match joué contre un adversaire qui peut vous mettre en difficulté, Courtois n'a eu à intervenir que deux ou trois fois. »

Enfin, le coach madrilène est revenu sur la polémique suscitée par le penalty obtenu par Sergio Ramos. Avec une pirouette made in Zidane. « L'arbitre est allé regarder l'écran et a décidé que c'était un penalty. Je ne parle pas des arbitres, qui ont un travail compliqué et difficile, et aujourd'hui ce ne sera pas le premier jour que je le ferai. Maintenant, quel que soit l'action, je pense que nous méritons la victoire », a conclu Zidane.