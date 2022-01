FC Barcelone - Real Madrid : Ancelotti reprend Xavi de volée après le Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Porté par un brillant Karim Benzema, auteur d'un but et d'une passe décisive, le Real Madrid s’est imposé ce mercredi au terme de la prolongation face au FC Barcelone (3-2 a.p.) et affrontera l’Athletic Bilbao ou l’Atlético de Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche.

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du Barça, Xavi, a dit que son équipe avait été supérieure malgré la défaite. Son homologue merengue, Carlo Ancelotti, n'était pas du même avis et lui a fait savoir.

"Je ne suis pas d'accord avec Xavi, c'était un match équilibré. Ils avaient la possession du ballon mais nous avons encaissé le premier but par manque de chance. Nous n'avons pas dominé et eux non plus ne nous ont pas dominés. On a reculé pour chercher la contre-attaque. Les trois buts ont été spectaculaires."