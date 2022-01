FC Barcelone - Real Madrid : des buts, des occasions, de l'intensité... belle première période pour le Clasico !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est la pause à Ryad et, pour le moment, bien malin qui peut dire qui sera le finaliste de la Supercoupe d'Espagne en fin de semaine. Les Merengue ont ouvert le score suite à un but à la 25e minute de Vinicius Jr. Karim Benzema est allé récupérer un ballon dans les pieds de Sergio Busquets à hauteur du milieu de terrain, puis il a lancé son coéquipier brésilien dans la profondeur. L'ancien du Flamengo a résisté au retour d'Araujo pour fusiller ter-Stegen du pied gauche. Un but magnifique. A trois minutes de la pause, les Blaugrana ont égalisé sur un coup de chance, un centre de Dembélé étant repoussé par Courtois sur Luuk De Jong, dont la reprise involontaire a trouvé le poteau avant de rentrer dans les filets.

Lors de ces 45 premières minutes, le match a ressemblé à ce qu'est souvent un Clasico, à savoir une équipe du Barça qui a la possession et le Real les occasions. Les Merengue ont accepté la domination catalane, face à une formation qui alignait pour la première fois Ferran Torres. La plus belle action blaugrana est venue d'un centre de la gauche de Dembélé pour la tête de De Jong mais Courtois était bien placé. Le Real Madrid, privé de David Alaba après une blessure à la dernière minute, s'est montré dangereux à de multiples reprises mais les frappes lointaines de Benzema, Vinicius, Kroos ou Asensio n'ont pas trouvé le cadre.