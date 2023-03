FC Barcelone - Real Madrid : coup dur pour Courtois avant le Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Titulaire vendredi dernier lors de la large victoire des Diables Rouges face à la Suède (3-0), à l'occasion de la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024, l'ancien portier de Chelsea s'est blessé aux adducteurs, comme nous l'a appris le compte Twitter officiel de la sélection belge. Par précaution, Thibaut Courtois est retourné à Madrid, où il poursuivra sa rééducation et ses soins. Selon les informations de Sport, il pourrait être éloigné des terrains pendant environ trois ou quatre semaines. Donc, sa présence au Clasico est fortement compromise.

𝙐𝙋𝘿𝘼𝙏𝙀: Thibaut returned for precaution reasons back to Real Madrid due to a minor strain in the adductor. pic.twitter.com/WCHfAOXzA3