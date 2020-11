FC Barcelone, Real Madrid : Messi, Hazard ou Zidane s'inclinent face à Maradona

Que représente un match de Ligue des champions remporté face à la terrible disparition de Diego Armando Maradona ? Pas grand chose, ce que l'on doit reconnaître bien volontiers du côté du Real Madrid. Si le club Merengue a fait une belle opération en allant gagner sur la pelouse de l'Inter Milan (0-2), la presse espagnole consacre exclusivement ses Unes à la disparition du Pibe de Oro.

Alors que les quotidiens Mundo Deportivo, Sport et AS, entre D10S et AD10S, rendent hommage à Maradona par des jeux de mots sur son mythique numéro 10, Marca a choisi de mettre en Une une déclaration mythique de la légende argentine. « Si je meurs, je veux renaître et devenir footballeur. Et je veux redevenir Diego Armanda Maradona. Je suis un joueur qui a donné du bonheur aux gens. Ca me comble et ça me suffit ».

#LaPortada🗞"Si me muero quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. 𝗬 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗼 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗮 𝘀𝗲𝗿 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗔𝗿𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝗻𝗮. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra"🔟🇦🇷



Le bel hommage de Zidane à Maradona

Après la victoire du Real Madrid, Zinédine Zidane a par ailleurs rendu un hommage appuyé à celui qui a inévitablement bercé sa jeunesse. « C'est une perte énorme pour le monde en général, et pour le monde du football. J'ai gravé dans ma tête son Mondial 1986. Cela nous touche profondément, nous sommes désolés, surtout pour sa famille. Je n'ai pas de mots. Nous sommes très tristes de cette nouvelle », a déclaré le coach madrilène.