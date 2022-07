FC Barcelone - Real Madrid : on sait pourquoi Benzema n’a pas joué le Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Karim Benzema a assisté depuis les tribunes à la défaite dans la nuit de samedi à dimanche du Real Madrid face au FC Barcelone (1-0) en match amical. L’attaquant français ne figurait pas dans le groupe de Carlo Ancelotti pour cette rencontre. La raison ? L’ancien Lyonnais, qui n’a repris le chemin de l’entraînement que ce mardi, n’était pas assez en forme physiquement.

Podcast Men's Up Life

"Benzema est le meilleur joueur du monde"

Une absence qu’a regrettée l’entraîneur merengue en conférence de presse d’après-match. "Benzema est le meilleur joueur du monde, on peut dire que quand il ne joue pas, il nous manque quelque chose. Le prochain match, il jouera 45 minutes et il jouera plus encore le 30, où je testerai l'équipe qui jouera la Super Coupe. Il n'y a personne au monde qui puisse remplacer Karim."

📽 El resumen de nuestro primer partido de pretemporada.#RMInTheUSA pic.twitter.com/Cyl8qSROgC — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 24, 2022

Pour résumer Karim Benzema, qui n’a repris le chemin de l’entraînement que ce mardi, était trop juste physiquement pour disputer le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, perdu par les Madrilènes (1-0).

Fabien Chorlet

Rédacteur