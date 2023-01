FC Barcelone, Real Madrid : victoire judiciaire pour la Super League !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Une première victoire pour la Super League ! Avant de connaître la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, l'Audience provinciale de Madrid a accepté l'appel et a rendu un jugement en faveur de la compétition qui a été imaginée par le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid. AS a révélé des extraits de l’arrêt.

« La Fifa et l'UEFA ne peuvent pas justifier leur comportement anticoncurrentiel comme si elles étaient les seules gardiennes de certaines valeurs européennes, écrit l'Audiencia Provincial de Madrid, surtout si cela doit servir d'excuse pour soutenir un monopole permettant d'exclure ou d'entraver l'initiative de ce qui aspire à être son concurrent, la Super League. »

« Ce que l'on ressent est une action qui a toutes les caractéristiques d'un abus injustifiable de la part de ceux qui sont en position dominante. (…) La Cour a ensuite ordonné à la FIFA et à l'UEFA de « s'abstenir de prendre toute mesure ou action à l'encontre de la Super League et même de faire toute déclaration contraire pendant l'instruction de l'affaire au principal, qui empêche ou entrave directement ou indirectement la préparation ou le développement de la Super League. »

Il sera interdit également « d'annoncer ou de menacer de prendre des mesures disciplinaires ou punitives à l'encontre des clubs, des dirigeants et des joueurs des clubs participant à la préparation de la Superleague. », peut-on lire. Le projet n'est pas mort du tout...