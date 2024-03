Al-Ittihad : Gallardo fait une sortie énigmatique sur Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Karim Benzema est actuellement sur le flanc. Il n'a pas participé hier au 1/4 de finale de Ligue des champions d’Asie qui a vu Al-Ittihad s'incliner face à Al-Hilal (0-2). Benzema s’est blessé fin février à la jambe droite, et son club n’a pas communiqué la durée de son indisponibilité.

"Nous ne savons rien de son état de préparation"

Marcelo Gallardo, lui, a évoqué la situation du Français hier, sans donner plus de précisions... « Nous ne savons rien de son état de préparation, ni de la façon dont il réagit aux tentatives de récupération. Mais nous attendons et attendrons » a expliqué l'Argentin en conférence de presse. Difficile donc de savoir si le Ballon d'Or 2022 sera présent ou non au match retour au Radiant Jewel Stadium de Djeddah, le 12 mars prochain...

