La bête Vinicius Jr porte le Real Madrid, le FC Barcelone va faire tourner contre Cadix

Marca : le Real est toujours à la lutte pour le titre Le Real Madrid appréhendait son déplacement à Pampelune, un terrain jamais facile pour lui ou le FC Barcelone. La victoire 2-0 constitue un soulagement et permet de continuer à croire à un retour sur les Blaugrana, qui ne sont plus distants que de cinq points en attendant leur résultat face à Cadix ce soir. Portada de mañana, 19 de febrero 🗞️@marca #FrontPage #LaPortada #DiseñoGráfico @realmadrid @ChampionsLeague @LaLiga #Diseñoperiodístico #Baloncesto #CopaACB @ACBCOM @fedeevalverde #LenovoTenerife #Lenovo #Unicaja #marcasportweekend @FCBarcelona_es pic.twitter.com/y8M9LTyRDC — Juan Antonio Hervás (@jahervash) February 18, 2023

AS : une bête

AS met l'accent sur la prestation de Vinicius Jr à El Sadar. Insulté de toutes parts, le Brésilien a réussi à conserver suffisamment ses nerfs (même si cela ne se voit pas sur la photo choisie pour la Une) pour inscrire un but et délivrer une passe décisive.

Sport : ils visent la Liga

Photo d'Alejandro Baldé en Une, Sport titre sur le fait que, même si la réception de Cadix est pris en sandwich avec les deux matches contre Manchester United, elle est très importante pour un FC Barcelone désireux d'être couronné champion d'Espagne pour la première fois depuis quatre ans.

El Mundo Deportivo : leur heure

L'entraîneur du Barça, Xavi, a annoncé qu'il allait laisser plusieurs titulaires au repos pour la réception de Cadix. Ansu Fati et Ferran Torres devraient avoir l'occasion qu'ils méritent mieux qu'un statut de remplaçant.

Pour résumer Vinicius Jr a été le grand artisan de la victoire du Real Madrid hier sur la pelouse de l'Osasuna Pampelune (2-1) alors qu'il a été une nouvelle fois provoqué. Ce soir, le FC Barcelone va tenter de rétablir son avance de huit points au Camp Nou face à Cadix, avec plusieurs habituels remplaçants.

