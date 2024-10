La première réaction du Real Madrid à l'affaire Mbappé, trois bonnes nouvelles se confirment au Barça

La presse madrilène

Marca : "Pour les quarts"

La presse madrilène n'a pas fait sa Une sur l'affaire qui touche actuellement Kylian Mbappé, accusé en Suède de viol et d'agression sexuelle. Marca préfère se concentrer sur le match de ce mardi (20h45) de l'Espagne face à la Serbie.

AS : "Émeute contre la FIFA"

De son côté, AS s'attarde sur la colère des ligues européennes, dont la ligue espagnole, contre la FIFA, qui fait jouer trop de matchs aux joueurs. Pour en revenir à l'affaire Mbappé, Romain Molina nous a appris qu'une réunion de crise aurait eu lieu cette nuit du côté du Real Madrid après que cette affaire ait éclaté.

La presse catalane

Sport : "Trois retours pour Flick"

Du côté de la presse catalane, Sport s'attarde sur les retours de Gavi, Fermin Lopez et Dani Olmo au FC Barcelone. Les trois joueurs pourraient jouer ce week-end face au FC Séville.

🗞️ 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



3️⃣ Fichajes para Flick

🥱 Descanso para Lamine

➡️ La Roja busca el pase a cuartos

📆 Las ligas denuncian a la FIFA por el calendariohttps://t.co/ohHbsAOOSE — Diario SPORT (@sport) October 14, 2024

Mundo Deportivo : "Prolongations stratégiques"

Enfin, MD annonce que Ronald Araujo serait de plus en plus enclin à rester et à prolonger au Barça. Concernant le renouvellement de Pedri, il n'aurait pas atteint un stade avancé.