Le Betis accroche le Real Madrid (mi-temps)

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid a demarré fort sa saison. Après un succès en Supercoupe d’Europe, les joueurs de Carlo Ancelotti ont enchaîné trois victoires de rang en Liga lors des trois premières journées. Mais ce samedi après-midi, les Merengue sont mis en difficulté sur leur pelouse par le Real Betis et sont dos à dos avec leur adversaire du jour à la pause (1-1) pour leur premier match de la saison au Bernabéu.

Dans les premières minutes de jeu, le Betis aurait pu bénéficier d'un penalty après un contact entre Dani Carvajal et Nabil Fekir mais l'arbitre n'a pas sifflé. Quelques minutes plus tard, Vinicius Junior a ouvert le score d'un superbe lob, avant que Sergio Canales égalise quelques minutes plus tard. Il reste encore 45 minutes au Real Madrid pour reprendre l'avantage ou pour que le Betis passe devant les champions en titre.