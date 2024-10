Le coup bas du Real Madrid à Mbappé après l'affaire de viol

Visiblement, le Real Madrid ne veut pas montrer que Kylian Mbappé est un joueur de la Casa Blanca alors que l'attaquant français est visé par une plainte pour viol et agression sexuelle en Suède.

Quand le Real Madrid cache Mbappé...

Et pour cause, comme nous l'a fait remarquer RMC Sport, les pensionnaires de Santiago-Bernabeu ont supprimé le natif de Bondy sur un post de promotion pour la fondation du club. "Jude Bellingham a publié sur ses réseaux sociaux une photo avec Roberto Carlos et Kylian Mbappé en lien avec Adidas et la fondation du Real. En parallèle, le club merengue a publié cette même photo avec un détail surprenant : Mbappé n'apparaît pas sur ce cliché manifestement retouché", expliquent nos confrères. Un geste fort du champion d'Espagne en titre qui ne manque pas de faire polémique.

Mais le média Sports Zone assure que cet "effacement" est une demande de Nike, équipementier de Kylian Mbappé, qui ne voulait pas qu'il apparaisse vêtu d'une veste Adidas et dans une affiche où les vêtements estampillés de la marque aux trois bandes sont omniprésents. En effet, la fondation du Real Madrid est largement soutenue financièrement par la firme allemande. S'il ne s'agit que d'un souci d'équipementier, c'est déjà moins problématique pour KM...

📸 Bellingham a publié, sur ses réseaux sociaux, une photo avec Roberto Carlos et Mbappé en lien avec Adidas et la fondation du Real.



En parallèle, le club merengue a publié cette même photo avec un détail surprenant: Mbappé n'apparaît pas sur ce cliché manifestement retouché. pic.twitter.com/SLcvv5vxZQ — RMC Sport (@RMCsport) October 15, 2024