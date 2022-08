Le Real Madrid a pris les devants face à l'Eintracht Francfort

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

On imaginait que le Real Madrid aurait la partie facile ce soir, face à un Eintracht Francfort n'ayant remporté aucun de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues et qui vient d'en prendre six à domicile contre le Bayern Munich (16). Eh bien, la mission a été beaucoup plus difficile que prévue ! Mais les Merengue ont quand même rejoint les vestiaires avec un avantage d'un but.

C'est l'ancien du Bayern David Alaba qui a ouvert le score à la 38e minute sur une énorme erreur de Kevin Trapp. Auparavant, les deux équipes se sont rendus coup pour coup, Thibault Courtois réalisant les mêmes miracles que face à Liverpool en mai dernier en finale de la Champions League. De leur côté, Vinicius et Benzema se sont chacun procuré une belle occasion. Mais avec ce score de 1-0 à la mi-temps, le suspense reste entier pour la seconde période !