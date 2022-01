Le Real Madrid a eu besoin de la prolongation pour se qualifier à Elche

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le 8e de finale de Coupe du Roi entre Elche et le Real Madrid a longtemps été ennuyeux. Mais tout s'est décanté à partir de la 104e minute, quand les locaux ont ouvert le score sur un coup franc de Verdu que le mur merengue a renvoyé, ce même Verdu voyant sa reprise contrée, encore par le mur, prendre à contre-pied Lunin. Le Real, qui évoluait alors à dix après l'expulsion de Marcelo deux minutes plus tôt, semblait mal parti. Surtout que Carlo Ancelotti avait opté pour un onze hybride qui ne fonctionnait guère.

Et puis, la machine merengue s'est mise en route et a déroulé. Sur une percé de Casemiro, Ceballos a repris du gauche à l'entrée de la surface de réparation, son tir étant dévié par Isco, qui était couvert au niveau du hors-jeu. Et puis, à la 116e, Eden Hazard, entré en cours de jeu, a été bien lancé dans la profondeur. Il a éliminé le gardien d'Elche et a marqué dans le but vide pour qualifier son équipe. Un but qui pourrait compter, pour lui comme pour son équipe.

👀 Isco y Hazard, protagonistas de la remontada de un Real Madrid con diez#CopaDelRey https://t.co/6tj8TB25RJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 20, 2022