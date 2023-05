Le Real Madrid affronte Getafe en pensant à City, 2 joueurs s'offrent au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Marca : avec la tête à City

C'est peu dire que le Real Madrid ne s'intéresse pas à son match de ce soir conrte Getafe (21h) au Bernabeu. Les Merengue sont totalement focalisés sur leur demi-finale retour de Champions League contre Manchester City mercredi prochain. Carlo Ancelotti a prévu de laisser plusieurs titulaires au repos ce soir face à une formation qui a besoin d'un succès pour s'éloigner de la zone rouge.

AS : infatigables

Deux exceptions, toutefois, à cette rotation : Thibaut Courtois et Vinicius Jr. Ancelotti a annoncé hier en conférence de presse que les deux joueurs auront du temps de jeu. En plus d'être infatigables, le gardien belge et l'ailier brésilien sont surtout indispensables à leur équipe.