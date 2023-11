Le Real Madrid assène le camouflet absolu au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

En football comme ailleurs, les clichés ont la peau dure. L'un d'eux veut que le FC Barcelone soit un grand club formateur, sa Masia étant mondialement réputée, alors que le Real Madrid mise davantage sur les vedettes recrutées à prix d'or. Pourtant, deux études publiées par l'Observatoire du football tendent à tordre le cou à cette image éculée. Déjà, la Maison Blanche est le club comptant le plus grand nombre de joueurs formés en son sein dans les cinq grands championnats européens (44), devant le Barça (40) et Lyon (31).

Vinicius et Rodrygo considérés comme joueurs formés au Real...

On savait que le Real formait essentiellement pour renflouer ses caisses, lui qui a récolté 390 M€ depuis 2009 avec les ventes de ses jeunes formés en son sein. Mais il apparaît que les Merengue savent aussi faire confiance à leurs pépites puisqu'ils sont 4es en termes de minutes accordées depuis le début de saison, derrière Bilbao, Lyon et la Sociedad. Les jeunes Madrilènes ont disputé 36,3% du temps de jeu total. Le Barça n'est que 9e, avec 29,1%... Ça vous semble beaucoup pour le Real ? C'est normal : l'Observatoire du foot comptabilise comme "joueurs formés au club" ceux qui ont au moins passé trois saisons dans les rangs de leur équipe avant 21 ans. Vinicius Jr et Rodrygo en font donc partie alors que, dans les faits, c'est au Flamengo et à Santos qu'ils ont répété leurs gammes...

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life