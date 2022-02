Le Real Madrid domine le Rayo Vallecano mais...

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Désireux de faire le nécessaire en championnat pour se concentrer pleinement sur son 8e de finale retour contre le PSG dans dix jours, le Real Madrid aligne son équipe type ce soir sur la pelouse du Rayo Vallecano. Et, logiquement, les hommes de Carlo Ancelotti ont dominé les 45 premières minutes face aux banlieusards, qui pointent en 12e position.

Mais en dépit de plusieurs occasions franches, ils n'ont pas trouvé la faille ! Enfin, si, par Casemiro à la 41e minute. Mais le Brésilien était légèrement hors-jeu sur le centre de son partenaire au départ de l'action et le but a été logiquement refusé pour hors-jeu. Tout reste à faire, donc, pour le Real s'il veut conserver ses six points d'avance sur le FC Séville...