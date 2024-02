Le Real Madrid et Manchester City prennent une option sur les quarts

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Sans réaliser un très grand match mais avec un effectif très diminué, le Real Madrid a réussi l’essentiel en s’imposant 1-0 sur le terrain de la Red Bull Arena de Leipzig en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.

Lunin et B.Diaz en héros de Madrid

En Allemagne, les Merengue de Carlo Ancelotti ont été bousculé mais ils ont bénéficié d’un excellent Andriy Lunin, auteur de neuf parades déterminantes et qui a écœuré Benjamin Sesko. Comme souvent avec le Real, quand la défense tient le choc, l’attaque finit le travail.

Ce mardi, la lumière n’est pas venue d’un exploit individuel de Vinicius Jr, dont l’action de classe a fini sur le poteau (71’). Remplaçant attitré de Jude Bellingham, Brahim Diaz a inscrit en solo l’unique but de la partie d’un déboulé depuis le couloir droit où il passe en revue toute la défense (49’). Malheureusement, le jeune Espagnol est sorti sur blessure (musculaire) à dix minutes du terme. Avec un but d’avance, le Real peut quand même aborder plus sereinement le match retour.

City en contrôle au Danemark, Haaland muet

Dans l’autre match du soir, Manchester City a pris une petite option en s’imposant sur le terrain de Copenhague (3-1) sur des réalisations de Kévin De Bruyne (9’), Bernardo Silva (45’) et Phil Foden (90'+2). Magnus Mattsson avait égalisé pour les Danois (34’) qui auront sans doute beaucoup de mal à accrocher à leur tableau de chasse un deuxième Manchester à l’Etihad dans trois semaines…

