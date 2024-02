Le Real Madrid fait déjà du business sur le dos de Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

On le sait, le clan Mbappé est dur en affaires. Surtout que, depuis qu'il a mis les pieds à Paris en 2017, le Qatar cède au moindre de ses caprices. Les négociations avec le Real Madrid sont donc longues et laborieuses, notamment concernant les droits d'image. Habituellement, la Maison Blanche récupère 50% de ceux de chaque joueur. Mbappé, lui, gardait 100% avec le PSG. Un accord entre les deux parties verrait l'attaquant récupérer 80% et laisser 20% aux Merengue. Mais il se peut que certains événements viennent brouiller la relation entre le joueur et son futur club.

Des écharpes à l'effigie de Mbappé aux abords du Bernabeu

Ainsi, plusieurs médias ont noté qu'hier, on pouvait déjà trouver des écharpes à l'effigie de Kylian Mbappé aux abords du Bernabeu, avant Real Madrid-FC Séville (1-0). On y voit notamment la tête du Français, avec un maillot à trois bandes alors que lui est chez Nike. Pas sûr que ce soit du goût de l'attaquant et de ses représentants. Ce merchandising précoce pourrait provoquer des crispations dans l'entourage du Parisien.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

L'écharpe de Kylian Mbappé aux couleurs du Real Madrid est désormais disponible aux abords du Stade Santiago-Bernabéu ! 😂 pic.twitter.com/QEWSmeaCZl — Foot Mercato (@footmercato) February 25, 2024

Podcast Men's Up Life