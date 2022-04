Le Real Madrid miraculé contre Chelsea, les 4 sauveurs des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Luka Modric

Sans son inspiration géniale pour Rodrygo, la Maison blanche n'aurait pas vu l'ombre des prolongations (80e). La magie du Croate a opéré quand on s'y attendait le moins. Pour le plaisir des yeux, on vous remet son geste incroyable :

Le coup de baguette magique de Modric qui redonne espoir aux Merengues ! 🪄🔥#RMACHE #UCL ▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/VTKAMTbpaF — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 12, 2022

Karim Benzema

S'il avait été immense lors du match aller à Stamford Bridge, Karim Benzema a connu un match plus compliqué au retour dans son jardin. Sanctionné d'un carton jaune pour un duel irrégulier avec Mason Mount (37e), le Français n'a d'abord pas été en réussite en expédiant le cuir sur la barre d'Edouard Mendy (66e) mais il s'est réveillé dans les prolongations pour inscrire de la tête le but de la délivrance (96e). Son 12e en Ligue des Champions (à un but du score de Robert Lewandowski, éliminé).

Le banc du Real

Si Carlo Ancelotti n'a pas toujours été inspiré dans ses changements, ils lui ont réussi ce mardi soir. Notamment avec son coup double de la 78e minute avec les sorties de Casemiro et Ferland Mendy pour les entrées de Rodrygo et Marcelo. Le premier a inscrit le but de l'égalisation, le second récupéré la balle à N'Golo Kanté au départ de l'action. Autre coup payant : la sortie d'un Kroos décevant (73e), suppléé par un Eduardo Camavinga présent à l'origine du but de Benzema.

L'arbitre polonais Szymon Marciniak

Face à Chelsea, la VAR a été très gentille avec le Real Madrid en refusant une première fois le but du 3-0 (62e) pour une main de Marcos Alonso. Selon les règlements pourtant, le ballon ayant touché la cuisse de l'Espagnol avant d'aller à la main, le but était bel et bien valable. Aurait-il tout changé ? Pas forcément mais c'est LA polémique du match :

💥 Marcos Alonso qui marque le troisième pour Chelsea... NON ! C'est refusé après check du VAR. Le arbitres ont jugé que l'Espagnol avait fait main avant sa frappe. pic.twitter.com/9iOeG6nY4y — RMC Sport (@RMCsport) April 12, 2022

Pour conclure : Le Real Madrid affrontera le qualifié de Manchester City – Atlético (1-0 à l'Etihad au match aller) en demi-finales. Dans l'autre demi-finale, Villarreal défiera probablement Liverpool, lancé sur un boulevard après sa victoire 3-1 sur la pelouse de Benfica. « Probablement » car la soirée de mardi nous a réservé de telles surprises qu'on ne peut jurer de rien avant les matchs de demain soir...

Alexandre Corboz

Rédacteur